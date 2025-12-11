Меркель була готова тренувати російські війська

БЕРЛІН. – Уряд колишньої канцлерки Німеччини Анґели Меркель готувався навчати російські війська на низці найсучасніших військових центрів аж до моменту вторгнення Москви в Крим в 2014 році. Згідно з пляном, німецькі війська мали навчати своїх російських колеґ на восьми комплексах по всій Росії, вживаючи найсучаснішу військові технології в Европі. Ця інформації з’явилася в книзі „Провал...