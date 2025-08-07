Митрополита Шептицького вшанували євреї Києва

Меморіяльну дошку Андрею Шептицькому відкрили о. І. Шабан, М. Асман, о. М. Сулима. КИЇВ. – 29 липня в Центральній синагозі України відзначили 160-річчя від дня народження Мит­рополита Андрея Шептицького. Ініціятор вшанування пам’яті Митрополита – головний рабин України Моше Реувен Асман. Саме за його ініціятиви та за підтримки Української греко-католицької церкви (УГКЦ) в синагозі ім. Лазаря...