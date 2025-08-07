Close Menu
Підпишіться

СВОБОДА залежить від вашої підтримки. Грошовий внесок у будь-якій сумі допоможе нам оплатити постійне висвітлення війни в Україні.

Пожертвуйте
Категорії новин
Передплата

Митрополита Шептицького вшанували євреї Києва

By Updated:4 Mins Read

Меморіяльну дошку Андрею Шептицькому відкрили о. І. Шабан, М. Асман, о. М. Сулима. КИЇВ. – 29 липня в Центральній синагозі України відзначили 160-річчя від дня народження Мит­рополита Андрея Шептицького. Ініціятор вшанування пам’яті Митрополита – головний рабин України Моше Реувен Асман. Саме за його ініціятиви та за підтримки Української греко-католицької церкви  (УГКЦ) в синагозі ім. Лазаря...


Already a member? Увійдіть тут

Related Posts