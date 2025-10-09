Митрополит Епіфаній відвідав Чортків

Митрополит Епіфаній вручає відзнаки військовим у Чорткові. Один з організаторів авкціону о. Андрій Левкович з юними патріотами міста. ЧОРТКІВ, Тернопільська область. – Митрополит Православної церкви України Епіфаній взяв участь у відзначенні 503-ої річниці міста Чорткова та з нагоди 120-річчя храму святої Покрови. Він зустрівся з мешканцями громади, подякував відважним воїнам за щоденний подвиг, вручив нагороди...