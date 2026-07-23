Михайло Драпатий – новий Головнокомандувач ЗСУ

Михайло Драпатий КИЇВ. – Новим Головнокоманду­вачем Збройних сил України буде Михайло Драпатий, повідомив Пре­зидент України Володимир Зелен­ський. „Операції Сил оборони України тривають і мають тривати стабільно. План далекобійних санкцій України, наша програма мідлстрайків будуть виконуватись абсолютно чітко. Третє – максимально злагоджено, інституційно передати всі справи в армії, продовжити заплановані кроки в бойових операціях“, – сказав...