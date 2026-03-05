Close Menu
МПК заборонив парадну форму України

Заборонена форма українських паралімпійців. (Фо­то: Національний паралімпійський комітет України) КИЇВ. – Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) заборонив збірній України використовувати на Паралімпіаді комплект парадної форми із зображенням міжнародно визнаної території української держави. Про це 2 березня  розповів президент Національного паралімпійського комітету України Валерій Сушкевич. Він додав, що для українських паралімпійців довелося терміново виготовити інший комплект форми,...


