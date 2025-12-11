Мурали українським воїнам в Україні та світі

Мурали на честь українських воїнів. (Фото: Офіційне інтернет-представництво Президента України) КИЇВ. – Президент України Володимир Зелен­ський 8 грудня у своєму зверненні з нагоди Дня Збройних сил України згадав українських воїнів, яким присвячені мурали в Україні та світі. Прези­дент записав відеозвернення на тлі муралу „Привид Києва“, що присвячений пілотам тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ, які від...