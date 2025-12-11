Мурали українським воїнам в Україні та світі

Мурали на честь українських воїнів. (Фото: Офіційне інтернет-представництво Президента України) КИЇВ. – Президент України Володимир Зеленський 8 грудня у своєму зверненні з нагоди Дня Збройних сил України згадав українських воїнів, яким присвячені мурали в Україні та світі. Президент записав відеозвернення на тлі муралу „Привид Києва“, що присвячений пілотам тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ, які від...
Previous ArticleШведи допомагатимуть українським журналістам
Next Article Меркель була готова тренувати російські війська