Наслідки атаки дронів на Санкт-Петербург. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. – 3-5 червня відбувся Петербурзький міжнародний економічний форум (ПМЕФ), який росіяни намагаються піднести як альтернативу всесвітньо відомому Давосу. Насправді це пародія на збори у Швайцарії, і порівнювати це збіговисько з Давосом – все одно що порівнювати російський автомобіль „Волга“, нова версія якої була представлена ​​в Петербурзі, з останньою моделлю...