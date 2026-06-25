Міжнародний фестиваль „Вишиванка-Берегиня“

БАРСЕЛОНА. – У столиці Каталонії пройшов VI Міжнародний фестиваль української культури „Вишиванка-Берегиня“, який став маштабною платформою для єднання української діяспори в Еспанії через презентацію пісенної, танцювальної та етнографічної спадщини України. Культурно-просвітницький форум об’єднав на одній сцені українські творчі колективи, сольні проєкти й освітні осередки з різних реґіонів Еспанії, зокрема з Мадрида. Концерт урочисто відкрила Заслужена...