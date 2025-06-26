Дарія Зарівна (праворуч) на фестивалі Folkemо­det у Данії. (Фото: Офіційне інтернет-представництво Президента України) ПРАГА, Чехія. – Мілітаризація українських дітей, яких викрала Росія, є довгостроковою загрозою для всього світу. Про це операційна директорка Bring Kids Back UA, радниця керівника Офісу Президента України Дарія Зарівна заявила 15 червня, беручи участь у дискусії The Fight to Return Ukraine’s...