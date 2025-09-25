Міністер вручив відзнаки „Бурштинове серце“

Міністер закордонних справ України Андрій Сибіга (в центрі) з відзначеними активістами. (Фото: МЗС України) НЮ-ЙОРК. – Міністер закордонних справ України Андрій Сибіга 22 вересня відвідав Український інститут Америки, де відбувся урочистий захід за участю української громади США та захисників України, які проходять реабілітацію на території США. Він відзначив високу активність української громади в Ню-Йор­ку, попри...