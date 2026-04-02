Міська влада проти муралу вбитої українки

Міська влада Провіденсу вирішила, що мурал, який зображає вбиту біженку-українку Ірину Заруцьку, є „помилковим“ і „розкольницьким“. ПРОВІДЕНС, Род Айленд. – Ще не завершений мурал, який зображає вбиту біженку-українку Ірину Заруцьку, буде забрано. Таке рішення міської влади було прийнято після протестів публіки. Мурал знаходиться з-надвору на стіні бари-клюбу в столиці Ровд Айленду. Він мав стати виявом...