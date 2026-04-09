Навчила нейрони розпізнавати українську мову

Мирослава Ковальова. (Фото Кропивницької міської ради) КРОПИВНИЦЬКИЙ. – Учениця 11 кляси ліцею „Науковий“ Мирослава Ковальова отримала золоту медалю на Міжнародному фестивалі інженерії, науки та технологій I-FEST, який 23-29 березня тривав у Тунісі. Цього року Україну представляли 14 учасників із восьми областей. Усі їхні роботи були відзначені на міжнародному рівні, що свідчить про високий інтелектуальний потенціял...
