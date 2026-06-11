КРАКІВ. – На 66-му Краківському міжнародному кінофестивалі нагородили дві українські кінострічки. Нагороду за найкращий европейський фільм у категорії короткометражних фільмів вручили стрічці „Пасхальний день“ режисера Миколи Засєєва. Ця кінострічка розповідає історію, що відбувається у Великодню неділю в Києві. Вулицями повільно їздять двоє чоловіків з територіяльного центру комплектування. Вони придивляються до чоловіків, яких можуть призвати на...