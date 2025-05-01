Народні депутати відвідали лікарню

Гості у Смілянській міській лікарні (зліва) Михай­ло Радуцький, виконуючий обов’язки директора лікарні Олександр Озірський, Олександр Завіт­невич. (Фото: Олександр Вівчарик) СМІЛА, Черкаська область. – Народні депутати України Олександр Завітневич – голова Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки і Михайло Радуцький – голова Комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування відвідали міську...