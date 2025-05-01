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Народні депутати відвідали лікарню

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Гості у Смілянській міській лікарні (зліва) Михай­ло Радуцький, виконуючий обов’язки директора лікарні Олександр Озірський, Олександр Завіт­невич. (Фото: Олександр Вівчарик) СМІЛА, Черкаська область. –  Народні депутати України Олександр Завітневич – голова Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки і Михайло Радуцький – голова Комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування відвідали міську...


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