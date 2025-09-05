Національна леґенда України – Джеймс Темертей

Президент України вручає відзнаку Джеймсу-Костянтинові Темертею. Канадський підприємець та меценат, українець Джеймс-Костянтин Темертей, відомий великою підтримкою українців, отримав з рук Пре­зидента України відзнаку „Націо­нальна леґенда України“. Дж. Темертей народився 3 грудня 1941 року в селі Стила на Донбасі. Його батьки, діти розкуркулених українців, Раїса Новікова та Ілля Темертей назвали сина Костянтином на честь батька Іллі,...