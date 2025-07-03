Національний спротив України

З досвіду відбиття збройної аґресії Російської федерації Україна переосмислила підходи до захисту суверенітету та територіяльної цілісности держави. Потужним інструментом протидії російському аґресорові стала система національного спротиву, що об’єднує зусилля військових, цивільних органів влади та громадян у боротьбі за незалежність України. Національний спротив дає можливість кожному українцеві зробити свій внесок в оборону держави. Головною метою є...