Наша поезія – це зброя

Міністерство культури та інформаційної політики України та Державне аґентство України з питань мистецтв та мистецької освіти ініціювали проєкт „Поезія вільних“, надаючи особливого значення поезії в час російсько-української війни. У соціяльних мережах збирають антології сучасної поезії, яка реагує на повномаштабне вторгнення Російської федерації. Такі добірки мають портал „Читомо“, Український інститут книги. Раптом виявилося, що люди, які...
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