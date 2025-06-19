Наша поезія – це зброя

Міністерство культури та інформаційної політики України та Державне аґентство України з питань мистецтв та мистецької освіти ініціювали проєкт „Поезія вільних“, надаючи особливого значення поезії в час російсько-української війни. У соціяльних мережах збирають антології сучасної поезії, яка реагує на повномаштабне вторгнення Російської федерації. Такі добірки мають портал „Читомо“, Український інститут книги. Раптом виявилося, що люди, які...