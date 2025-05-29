На підтримку українських журналістів

Ентоні Белланжер (праворуч) і Сергій Томіленко. (Фото: НСЖУ) Українська фронтова преса тепер є в архіві Міжнародної федерації журналістів (МФЖ). Про це повідомив голова Національної спілки журналістів України (НСЖУ) Сергій Томіленко. 8 травня він мав змістовну розмову з генеральним секретарем МФЖ (IFJ – International Federation of Journalists) Ентоні Белланжером у штаб-квартирі організації в Брюсселі. С. Томіленко...