Незабутня зустріч

Велике враження справила на мене зустріч української громади Ню-Йорку в Українському інституті Америки з олімпійцем Владиславом Гераскевичем, який став славним завдяки своїй позиції берегти честь України і шанувати її полеглих воїнів. Я приєдналася до доброчинців, які робили пожертви для України, а також придбала сорочку, на якій Владислав написав: „Для Олі з найкращими побажаннями“. Я збережу...