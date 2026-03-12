Незламне слово Кобзаря

Тернополяни вшановують Тараса Шевченка разом з війсь­ковими. ТЕРНОПІЛЬ. – У місті та області відбулися урочисті заходи, присвячені 212-ій річниці від дня народження Тараса Шевченка. Під час благодійних концертів „Невмируще Тарасове слово“, „У вінок Кобзареві“ мешканці краю з представниками влади, духовенства, військовими збирали допомогу для фронту. Учасники театрального гуртка Михайло Чамарник, Софія Плотніцька, Зеновія Вовчишин показали...