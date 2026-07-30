Close Menu
Підпишіться

СВОБОДА залежить від вашої підтримки. Грошовий внесок у будь-якій сумі допоможе нам оплатити постійне висвітлення війни в Україні.

Пожертвуйте
Категорії новин
Передплата

Нобелівський лавреат з Золочева

By Updated:4 Mins Read

Роалд Гоффман в 2025 році ЗОЛОЧІВ, Львівська область. – 18 липня американському хеміку, професорові Корнельського університету, поету, драматургові, філософу, єдиному Нобелівському лавреатові, який народився у Золочеві Роалду Гоффману виповнилося 89 років. Його життєвий шлях вшановують наукові, культурні та освітні спільноти всього світу, а також рідне місто. Золочівська міська рада реґулярно згадує видатного вченого, який підтримує...


Already a member? Увійдіть тут

Related Posts