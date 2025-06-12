Сергій Мартинюк (Світогор Лелеко). „Позивний „письменник“, або як ірпінці русню відірпінили“. Одеса, „Астропринт“, 2025, 304 стор. В одеському видавництві „Аст­ропринт“ побачила світ нова книга Сергія Мартинюка „Позивний „письменник“ або як ірпінці русню відірпінили“. Книга написана за щоденниковими записами письменника і передає дух спротиву і незламности перших ірпінських добровольців, які стали щитом на шляху ворога. Саме...