Нова колія з Ужгорода до Европи

Володимир Зеленський на відкритті нової колії. (Фото: Офіційне інтернет-представництво Президента України) УЖГОРОД. – На залізничному вокзалі 5 вересня відбулося відкриття ділянки евроколії Ужгород-Чоп. Президент України Володимир Зеленський привітав залізничників і подякував їм за цей результат. Протяжність цієї колії 22 кілометри і попереду ще багато роботи. Завдяки колії, яка є частиною европейської мережі, Ужгород став першим...
Previous ArticleСФУЖО скликає конференцію
Next Article У Шарлоті вбили молоду українку