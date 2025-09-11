Нова колія з Ужгорода до Европи

Володимир Зеленський на відкритті нової колії. (Фото: Офіційне інтернет-представництво Президента України) УЖГОРОД. – На залізничному вокзалі 5 вересня відбулося відкриття ділянки евроколії Ужгород-Чоп. Президент України Володимир Зеленський привітав залізничників і подякував їм за цей результат. Про­тяжність цієї колії 22 кілометри і попереду ще багато роботи. Завдяки колії, яка є частиною европей­ської мережі, Ужгород став першим...