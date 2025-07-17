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Нова структура Міністерства закордонних справ

By 2 Mins Read

КИЇВ. – Міністер закордонних справ Андрій Сибіга 7 липня підписав наказ про затвердження нової структури зовнішньополітичного відомства, яка відповідає реаліям війни. Зокрема, запроваджено новий розподіл департаментів та управлінь і нові структурні підрозділи. В оновленій структурі міністерства створено Департамент міжнародної безпеки та оборони України, а серед реґіональних департаментів – перший та другий европейські, департаменти Латинської Америки...


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