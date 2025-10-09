Новий вирок Михайлові Саакашвілі

ТБІЛІСІ. – Міський суд задовольнив позов Міністерства фінансів Грузії та зобов’язав третього президента Грузії Михайла Саакашвілі та колишнього керівника Спеціяльної служби державної охорони Теймураза Джанашія повернути до бюджету близько 3.3 млн дол. Рішення 29 вересня виніс суддя Олександр Ґзірішвілі. Адвокат Бека Басілая звинуватив судову систему в підпорядкуванні вказівкам олігарха, засновника правлячої партії „Грузинська мрія“ Бідзіни...