Новий президент Польщі і Україна

Кароль Навроцький Час трьох десятиліть теплих відносин на рівні президентів України й Польщі, ймовірно, завершується. Перемога на президентських виборах у Польщі голови Інституту національної пам’яті Кароля Навроцького є барометром змін, які останнім часом відбуваються у польському суспільстві. Вона засвідчила суттєве посилення евроскептичних та антиміґрантських настроїв, що до певної міри є також загальносвітовим явищем. Поразка мера...