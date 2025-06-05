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Новий президент Польщі і Україна

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Кароль Навроцький Час трьох десятиліть теплих відносин на рівні президентів України й Польщі, ймовірно, завершується. Перемога на президентських виборах у Польщі голови Інституту національної пам’яті Кароля Навроцького є барометром змін, які останнім часом відбуваються у польському суспільстві. Вона засвідчила суттєве посилення евроскептичних та антиміґрантських настроїв, що до певної міри є також загальносвітовим явищем. Поразка мера...


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