Новини української громади Фінляндії

Новий Посол України ГЕЛЬСІНКІ. – 9 липня відбулася зустріч пред­ставників Товариства українців у Фінляндії з новопризначеним Надзвичайним і повноважним пос­лом України у Фінляндській Республіці Михай­лом Видойником. У зустрічі взяли участь дружина посла Христина Видойник і перший секретар посольства Марина Александрова. Представники української громади висловили щиру подяку послу за його відкритість, увагу до потреб українців та...


