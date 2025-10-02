Нові посли України розпочали роботу

Вручення вірчої грамоти Королю Малайзії Султанові Ібрагіму (зліва). До виконання обов’язків Надзвичайного та повноважного посла України в республіці Малай­зія приступив Генадій Надоленко. Десять років він був послом в Ізраїлі, де за цей час було відкрито український культурний центр з презентаціями книг, відкриттям виставок художників України та Ізраїлю, волонтерських акцій на допомогу Україні. Впродовж багатьох років...