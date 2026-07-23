Нові призначення у Києві

Євгеній Хмара КИЇВ. – За погодженням з Прези­дентом України Володимиром Зелен­ським уряд призначив Євгенія Хмару Тимчасово виконувачем обов’язків міністра оборони та Андрія Сибігу Тимчасово виконувачем обов’язків міністра закордонних справ. Також Кабінет міністрів ухвалив рішення про реорганізацію міністерств відповідно до рішень парляменту. Від­новлено Мінаґрополітики, створено окреме Міністерство у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб. Крім...