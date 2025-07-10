Нові проєкти для добра українців

Роман Казновецький та Франческо Лаванґа під час підписання угоди про співпрацю громад. ЛАНІВЦІ, Тернопільська область. – Міський голова Ланівців Роман Казновецький та мер італійського міста Мондраґоне Франческо Лаванґа підписали угоду про співпрацю. Вона сприятиме обміну досвідом у сфері міського управління, розвитку освіти та культури, европейської інтеґрації. Міжнародні дружні зв’язки є особливо важливими в час війни...