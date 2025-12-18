БЕРЛІН. – Німецько-український бізнес-форум розпочався 15 грудня в Берліні. Форум є восьмим за рахунком і проходить під гаслом „Стійкість у дії – партнерство в розвитку“. Основну увагу під час заходу приділено питанням економічної стійкості, ролі приватного сектору у відбудові України, трансфор­мації оборонної промисловості, а також перспек­тивним секторам для подальшого розвитку дво­сто­ронньої співпраці. Участь у ньому...