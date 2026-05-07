Обладнання зі США перетворить звичайні бомби на керовані

ВАШІНҐТОН. – 5 травня Державний департамент США схвалив продаж Україні комплектів для перетворення звичайних авіабомб на керовані (Joint Direct Attack Munition – Extended Range) та супутнього обладнання на загальну суму 373.6 млн. дол. Український уряд подав запит на закупівлю 1,200 комплектів KMU-572 JDAM та 332 комплектів KMU-556 JDAM. Також до пакета входять системи детонаторів FMU-139,...