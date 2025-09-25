Голова Аґенції сталого розвитку „Хмарочос“ Ірина Ткаченко. (Фото: „Хмарочос“) КРОПИВНИЦЬКИЙ. – 19 вересня у Кропивницькому відбувся обласний форум громадських організацій „Громадський пульс: стихії єдності“. Його гасло: „Мозаїка думок – єдність дій!“. Із мозаїки думок, проєктів, ініціятив складається загальна картина спільних дій в громадах. А поєднання активности громадських організацій із органами державної влади і місцевого самоврядування...
