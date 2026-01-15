Оголошено підозру Юлії Тимошенко

КИЇВ. – Національне антикорупційне бюро України та Спеціялізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру керівниці депутатської фракції Верховної Ради „Батьківщина“ Юлії Тимошенко у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам. Після викриття НАБУ і САП у грудні 2025 року фактів отримання неправомірної вигоди народними депутатами за ухвалення рішень щодо законопроєктів у парляменті вона ініціювала переговори з окремими...