Оголошено підозру Юлії Тимошенко

КИЇВ. – Національне антикорупційне бюро України та Спеціялізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру керівниці депутатської фракції Верховної Ради „Батьківщина“ Юлії Тимошенко у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам. Після викриття НАБУ і САП у грудні 2025 року фактів отримання неправомірної вигоди народними депутатами за ухвалення рішень щодо законопроєктів у парляменті вона ініціювала переговори з окремими...


