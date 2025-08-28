Ольгу Стефанішину призначено Послом України в США

Ольга Стефанішина (Фото: pravo.ua) КИЇВ. – Ольга Стефанішина офіційно стала новим Послом України в Сполучених Штатах Америки. Про це сказав Президент Володимир Зелен­ський у вечірньому зверненні 27 серпня. „Щойно говорив з Ольгою Стефані­шиною – тепер уже новим Послом України в Сполучених Штатах Аме­рики. Формальні процедури завершені – сьогодні я підписав указ про призначення Посла. Визначив...