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Оновлення Меморіяльного музею Марка Кропивницького

By Updated:1 Min Read

У залі Меморіяльного музею Марка Кропивницького. КРОПИВНИЦЬКИЙ. – Центральноукраїнський обласний краєзнавчий музей отримав ґрант на втілення проєкту „Ім’я, що об’єднує: Кропив­ницький і громада“. Це фінансування буде спрямоване на втілення комплексу культурно-просвітницьких ініціятив на базі Меморіяльного музею Марка Кропивницького – відділу Центральноук­раїнського обласного краєзнавчого музею. Меморіяльний музей, відкритий майже півстоліття тому в будинку тітки його першої...


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