Останні битви Богдана Хмельницького

У попередніх публікаціях газети ми детально висвітлили блискучу перемогу козацько-селянського війська у серпні 1649 року під Зборовим, коли польсько-шляхетське військо потерпіло нищівну поразку, а король Ян Казимир був під реальною загрозою потрапити у полон, а також її значення для укладання Зборівського договору, фактичним утворенням Української козацької держави. Однак далеко не всі українські сили зрозуміли важливість...
Previous ArticleВишиваний подарунок для „Свободи“
Next Article Позитивний вислід Саміту G7