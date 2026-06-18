Останні битви Богдана Хмельницького

У попередніх публікаціях газети ми детально висвітлили блискучу перемогу козацько-селянського війська у серпні 1649 року під Зборовим, коли польсько-шляхетське військо потерпіло нищівну поразку, а король Ян Казимир був під реальною загрозою потрапити у полон, а також її значення для укладання Зборівсь­кого договору, фактичним утворенням Української козацької держави. Однак далеко не всі українські сили зрозуміли важливість...