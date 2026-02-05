Отримали літературну спадщину з Канади

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук з тернополянами оглядає книги з Канади. ТЕРНОПІЛЬ. – У Музеї національно-визволь­ної боротьби Тернопільщини відбулася презентація цінних фондів, переданих Україн­ським національним об’єднанням Канади, філія Торонто. Сюди надійшла велика культурна спадщина української діяспори – 16.5 тис. книг та бібліотечних матеріялів, зібраних і збережених протягом десятиліть далеко від України, з вірою та...