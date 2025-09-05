Close Menu
Підпишіться

СВОБОДА залежить від вашої підтримки. Грошовий внесок у будь-якій сумі допоможе нам оплатити постійне висвітлення війни в Україні.

Пожертвуйте
Категорії новин
Передплата

Отримали сертифікати на нове житло

By Updated:2 Mins Read

Під час урочистих заходів у Тернополі. ТЕРНОПІЛЬ. – Патріотичними заходами „Прапор миру, вірности і волі“, „Боже, Україну збережи!“ в місті та області урочисто відзначили День Державного прапора і 34-ту річницю Незалежности України. З гордістю та шаною великий український стяг підняла донька загиблого захисника Сергія Бойка – Єлизавета. Тернопільці вшанували загиблих героїв та видатних українців, які...


Already a member? Увійдіть тут

Related Posts