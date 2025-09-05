Отримали сертифікати на нове житло

Під час урочистих заходів у Тернополі. ТЕРНОПІЛЬ. – Патріотичними заходами „Прапор миру, вірности і волі“, „Боже, Україну збережи!“ в місті та області урочисто відзначили День Державного прапора і 34-ту річницю Незалежности України. З гордістю та шаною великий український стяг підняла донька загиблого захисника Сергія Бойка – Єлизавета. Тернопільці вшанували загиблих героїв та видатних українців, які...