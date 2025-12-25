Close Menu
Отримають фінансову підтримку від шведів

Голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко КИЇВ. – Національна спілка журналістів України (НСЖУ) завершила відкритий конкурсний відбір учасників програми Frontline Press, що реалізується спільно зі Шведською медіабізнес-асоціяцією Tidnin­gsutgivarna. За результатами конкурсу 25 прифрон­тових редакцій отримають піврічну фінан­сову, менторську та освітню підтримку для зміцнення своєї роботи в умовах війни. Загалом на конкурс було подано 56...


