Отримають фінансову підтримку від шведів

Голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко КИЇВ. – Національна спілка журналістів України (НСЖУ) завершила відкритий конкурсний відбір учасників програми Frontline Press, що реалізується спільно зі Шведською медіабізнес-асоціяцією Tidnin­gsutgivarna. За результатами конкурсу 25 прифрон­тових редакцій отримають піврічну фінан­сову, менторську та освітню підтримку для зміцнення своєї роботи в умовах війни. Загалом на конкурс було подано 56...