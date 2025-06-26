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Офіційна візита Президента України до Великобританії

By 3 Mins Read

Президент України Володимир Зеленський і Король Чарльз III. (Фото: Офіційне інтернет-представництво Президента України) ЛОНДОН. – Під час офіційної візити  Президента України Володимира Зеленського до Сполученого Коро­лівства 23 червня відбулася його авдієнція з Королем Чарльзом III. В. Зеленський подякував Його Велич­ності, королівській родині та всім британцям за підтримку українського народу в умовах повномаштабної російської аґресії. В....


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