Офіційна візита Президента України до Великобританії

Президент України Володимир Зеленський і Король Чарльз III. (Фото: Офіційне інтернет-представництво Президента України) ЛОНДОН. – Під час офіційної візити Президента України Володимира Зеленського до Сполученого Коро­лівства 23 червня відбулася його авдієнція з Королем Чарльзом III. В. Зеленський подякував Його Велич­ності, королівській родині та всім британцям за підтримку українського народу в умовах повномаштабної російської аґресії. В....