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Павло Ґрод звернувся до Дональда Трампа

By Updated:1 Min Read

ТОРОНТО. – Президент Світового конгресу українців (СКУ) Павло Ґрод після однієї з наймасованіших російських повітряних атак по Україні закликав Президента США Дональда Трампа використати свій вплив для розбльокування військової допомоги Україні, яка залишається критично необхідною. Серед озброєнь, які Україні терміново потрібні, він назвав батареї Patriot, системи NASAMS, установки IRIS-T, радари та боєприпаси. „Президенте Трампе, це...


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