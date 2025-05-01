Паломництво на Український православний цвинтар Св. Андрія

Перед Національним пам’ятником українсько-американських ветеранів. (Фото: Микола Стефаник) САВТ БАВНД-БРУК, Ню-Джерзі. – У дощову неділю після Великодня, відому в православній традиції як день Святого Фоми, вірні Української православної церкви США зібралися в духовному осередку Церкви в Савт Бавнд-Бруку, щоб проголосити переможне Воскресіння Христове тим, хто знайшов свій останній земний спокій на Українському православному цвинтарі Св....