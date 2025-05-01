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Паломництво на Український православний цвинтар Св. Андрія

By 3 Mins Read

Перед Національним пам’ятником українсько-американських ветеранів. (Фото: Микола Стефаник) САВТ БАВНД-БРУК, Ню-Джерзі. – У дощову неділю після Великодня, відому в православній традиції як день Святого Фоми, вірні Української православної церкви США зібралися в духовному осередку Церкви в Савт Бавнд-Бруку, щоб проголосити переможне Воскресіння Христове тим, хто знайшов свій останній земний спокій на Українському православному цвинтарі Св....


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