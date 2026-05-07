Пам’ятки армії УНР повернули з Канади

Під час презентації прапора-штандарту Другого Уманського полку кінних запорожців Окремої кінної дивізії Армії (зліва) Богдан Патриляк і Артем Миколайчук. КИЇВ. – 30 квітня у Національному музеї історії України журналістам показали унікальні експонати доби визвольних змагань 1917-1921 років. Одну з найбільших колекцій доби Української революції ціле століття зберігала українська діяспора в Канаді. Колекція вціліла завдяки Україн­ському...