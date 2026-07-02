Пам’ятник Лесі Українці в Еспанії

Микола Обезюк біля свого творіння. МАДРИД, Еспанія. – За спільної ініціятиви еспанської та української сторін прийнято рішення про встановлення пам’ятника Лесі Українці з нагоди 155-річчя від дня її народження як вияв зміцнення і розвитку культурних взаємовідносин між народами України та Еспанії. Пам’ятник чекає офіційного відкриття в сучасному та престижному районі столиці, де розташоване Посольство України,...