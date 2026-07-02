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Пам’ятник Лесі Українці в Еспанії

By Updated:3 Mins Read

Микола Обезюк біля свого творіння. МАДРИД, Еспанія. – За спільної ініціятиви еспанської та української сторін прийнято рішення про встановлення  пам’ятника Лесі Українці з нагоди 155-річчя від дня її народження як вияв зміцнення і розвитку культурних взаємовідносин між народами України та Еспанії. Пам’ятник  чекає офіційного відкриття в сучасному та престижному районі столиці, де розташоване Посольство України,...


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