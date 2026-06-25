Пам’ятник Шевченкові на Кіпрі

Монумент Тарасові Шевченку НІКОСІЯ. – У Республіці Кіпр з ініціятиви Надзвичайного і повноважного посла України Сергія Ніжинського буде встановлено монумент Тарасові Шевченку. Над створенням погруддя Великого Кобзаря працювали відомі українські скульптори, дійсні члени Національної спілки художників України та Королівського британського товариства скульпторів Олесь Сидорук і Борис Крилов. Виготов­лення монумента в матеріялі відбулося у співпраці з...