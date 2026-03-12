Збірна команда України на XIV Паралімпійських іграх-2026 Від 6 до 15 березня в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо відбуваються зимові XIV Паралімпійські ігри-2026. Україну представляють 35 спортсменів. На ранок 10 березня українські атлети вибороли 10 медалей на Паралімпіаді-2026: „золото“ – Тарас Радь (парабіатлон, спринт, клас сидячи), Олександра Кононова (парабіатлон, спринт, клас стоячи), Олександр Казік (парабіатлон,...
