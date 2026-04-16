Парк „Одеса“ на Кіпрі

Встановлено пам’ятну таблицю на честь створення Алеї дружби. Зліва: Анна Сушко, Хрістодулас Еллінас, Ясоніс Ясонідіс і Льоля Філімонова ЛАРНАКА, Кіпр. – Українська громада на весняній толоці облаштувала і озеленила чудовий муніципальний парк „Одеса“, названий в честь міста-побратима. Його історія сягає 2010 року, коли парк заклали з нагоди 216-ої річниці від дня заснування Одеси. Цьогоріч у...