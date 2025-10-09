Close Menu
Парляментські вибори в Молдові

КИШИНІВ. – У Молдові, яка є парляментською республікою, 28 вересня відбулися вибори до парляменту. Основними партіями та бльоками, що брали участь у виборах, були правляча проевропейська партія „Дія і солідарність“ (PAS), проросійський „Патріотичний виборчий блок“ (BEP), номінально проевропейська „Альтернатива“ (BA), популістська й помірковано проросійська „Наша партія“ (PN) та уніоністська партія „Демократія вдома“ (PPDA). PAS отримала...


