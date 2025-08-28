Close Menu
Пастор зустрівся з дружинами та матерями

Пастор Марк Бернс зустрівся з дружинами та матерями полонених захисників „Азовсталі“. (Фото: Наталія Кравцова) КИЇВ. – Духовний радник Президента США Дональда Трампа пастор Марк Бернс зустрівся з дружинами та матерями полонених захисників „Азовсталі“, щоб обговорити тему українських військовополонених. Як розповіла мама „азовця“ Наталя Кравцова, Марк Бернс виявив щиру увагу та запевнив, що готовий порушувати цю...


